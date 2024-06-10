فوز حزب "آنو" بثلث مقاعد التشيك في انتخابات البرلمان الأوروبي

فاز حزب "آنو" التشيكي، برئاسة أندريج بابيس، في انتخابات البرلمان الأوروبي للعام الجاري بنسبة 26.14 بالمائة من إجمالي الأصوات الانتخابية.

وأوضح راديو "براغ الدولي"، اليوم /الاثنين/، أن النتيجة تؤهل الحزب للحصول على سبعة (الثلث) من المقاعد المخصصة لجمهورية التشيك في البرلمان الأوروبي، والبالغ عددها 21 مقعدا، ما يمثل زيادة بمقعد واحد عما حصل عليه الحزب خلال الانتخابات الأوروبية الماضية التي جرت في عام 2019.

وكانت نسبة الإقبال على التصويت خلال العام الجاري هي الأعلى منذ أن انضمت جمهورية التشيك للاتحاد الأوروبي، حيث بلغت 36.45 بالمائة من تصويت الناخبين الذين يحق لهم المشاركة.

