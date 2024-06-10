اتحاد المصريين بالسعودية: ترحيل العديد من مخالفي الحج والغرامة 10 آلاف ريال

قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، إن بعض شركات السياحة المصرية باعت برامج وهمية لبعض المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، بمقابل يقل قليلا عن سعر البرنامج الرسمي، وبدون قرعة، ثم اكتشف المواطنون عند وصولهم السعودية حملهم لتأشيرة زيارة دون برنامج أو سكن أو أية تجهيزات خدمية، وبناءا عليه تم إعادة أعداد كبيرة منهم لمصر.

وأضاف حنفي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن كافة الشركات والوسطاء يعلمون جيدا أنه لا حج بدون تصريح، وأن المملكة العربية السعودية لن تسمح بذلك مهما كان الأمر حفاظا على النظام وحماية للحجاج الذين التزموا بالتعليمات وتأشيرة الحج وتصريح نسُك، مشيرا إلى أن بعض مكاتب إلحاق العمالة بالخارج باعت أيضا الوهم للراغبين في الحج بإصدار تأشيرات زيارة لهم و إيهامهم بالحج ببرامج وهمية.

وتابع أن عقوبة المخالفين تصل الى غرامة 10 آلاف ريال، مع المنع من دخول السعودية نهائيا حتى لو عمرة او حج، كما أن من يأوي زائر في بيته أو سيارته داخل مكة المكرمة والمشاعر، سيعاقب بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال وسجن يصل الى ٦ أشهر ويتم إبعاد الزائر عن المملكة ويتم مصادرة السيارة التي ضبط بها.

وأشار حنفي، إلى أن المسؤولية تقع على عاتق مصر وليس المملكة، حيث شددت المملكة على عدم السفر للحج سوى بتأشيرة حج، موضحا أن العام الماضي توفى عددا كبيرا من الحجاج وكان أغلبهم من حاملي تأشيرات الزيارة، ما استدعى المملكة للتشديد هذا العام على عدم السماح بأداء مناسك الحج سوى بتأشيرة الحج.

وقال: "اليوم عقد مدير الأمن العام السعودي، مؤتمرا صحفيا، أكد خلاله أن أمن المواطنين والحجيج خط أحمر، لن تسمح المملكة بتجاوزه، كما أنه لم ولن يسمح بتجاوزات من حاملي تأشيرات الزيارة وإلا ستواجه بعقوبات مشددة، وذلك حماية للحجاج ضيوف الرحمن القادمين من كل دول العالم، وللعلم فإن السلطات السعودية بالفعل رحلت عددا كبيرا من المخالفين من جنسيات عديدة، وتم إبعاد مقيمين عدة حاولوا استضافة زائرين وإيوائهم".

واستطرد: "مفتي الديار السعودية أيضا أكد أنه لا يجوز الحج بدون تصريح، ومن يفعل ذلك فهو آثم فعله، كما أنه لأول مرة في تاريخ العلاقات السياسية بين البلدين تصدر الخارجية المصرية بيانا تحذر فيه المصريين من التواجد في المشاعر المقدسة ومحاولة الحج بدون تصريح"، موضحا أن أعداد المخالفين ازدادت عن الحد المعقول، ما استدعى المملكة لاتخاذ إجراءات صارمة العام الحالي.

ونصح نائب رئيس الاتحاد، باقي المصريين المتواجدين في المملكة بهدف الحج دون تصريح من نُسك وتأشيرة حج، بعدم المجازفة ومحاولة التسلل للمشاعر المقدسة، حيث سيعرضون أنفسهم لمشكلات عديدة منها الغرامة والترحيل والمنع من الدخول.