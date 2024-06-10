رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، أن مصر والأمة العربية والإسلامية تحتفل خلال الأيام القليلة القادمة بعيد الأضحى المبارك، تلك المناسبة الغالية والعزيزة علينا جميعاً، والتى تحمل في طياتها الكثير من الدلالات والمعانى الإيمانية الجليلة، حيث يتوافد الحجيج من جميع دول العالم لأداء فريضة الحج، تلك الرحلة الإيمانية العظيمة التى تصفى القلوب وتطهر النفوس، وتشكل تطبيقاً عملياَ للفضائل والقيم الإنسانية الحميدة.

وتابع: “وبهذه المناسبة، اسمحوا لى أن أتقدم باسمى واسمكم جميعاً لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولشعب مصر العظيم، بأصدق التهانى والأمنيات، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على جميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى بلدنا العزيز بمزيد من الأمن والازدهار”.