الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن الصحة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 40 شهيدا و218 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أنه تم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37124 شهيدا و84712 مصابا منذ 7 أكتوبر.

يذكر أن الدكتور باسل ناصر، وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني، قد أكد إن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لحرب إبادة على مدار 9 أشهر، منوهًا بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي ولا يمكن وصفه، موضحًا أن الحرب الإسرائيلية دمرت عديدا من المنشآت المدنية والطبية وفاقمت الظروف الصحية في غزة.