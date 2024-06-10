انعقاد الاجتماع الرابع لآلية المشاورات السياسية بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية البرازيلية

عُقد اليوم الإثنين، الاجتماع الرابع لآلية المشاورات السياسية بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية البرازيلية بمقر الأمانة العامة للجامعة، بمشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وترأس وفد الأمانة العامة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية، فيما ترأس الوفد البرازيلي السفير كارلوس دوارتى نائب وزير خارجية البرازيل ورئيس شؤون أفريقيا والشرق الأوسط .