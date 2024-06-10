اقتراح برلماني بإضافة مبحث كامل عن الأمن السيبراني في دراسة الذكاء الاصطناعي بالشيوخ

اقترح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يضاف للدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، الشباب والذكاء الاصطناعي (الفرص والتحديات)، مبحث كامل عن الأمن السيبراني وليس فقط عنوان في الوظائف المستحدثة.

وعرف القط، الأمن السيبراني الذى يشير إليه بأنه ليس تحصين التطبيقات والوسائل الالكترونية من الاختراق ولكن هناك أمن سيبراني أهم وهو تحصين أبنائنا من سلبيات هذه الطفرة التكنولوجية الهامة.

وتابع: فلا يخفى علينا جميعا أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لهم مخاطر كبيرة على الفرد والمجتمع وعلى حرية الفكر والإبداع، والأكثر من ذلك أننا أصبحنا نرصد عالميا حالات وصلت إلى الانتحار بسبب الذكاء الاصطناعي؛ فيجب علينا أن نضع ما يحصن الفرد والمجتمع سواء من الاختراق أو ما يقوم بتفكيك النسيج المجتمعي لنستفيد من الإيجابيات للتطور ونقاوم السلبيات".

وقال نائب التنسيقية، إن هذه الدراسة هامة للحاضر والمستقبل، وإن التحدي الحقيقي أن يكون لدينا أجيال ليست مستخدمة وإنما مطورة ومبدعة، وهذا لن يتم إلا بتوفير المناخ الملائم لهم لذلك، وتابع: "والحقيقة أن الدولة المصرية تقوم على ذلك من 10 سنوات ولكننا لا نشعر بمجهود الدولة لأن التحديات تتزايد يوما بعد يوم، ومع ذلك الدولة مستمرة فى الخطوات ربما تتباطأ لكنها لا تتوقف ولن تتوقف".



جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوى العاملةـ الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي (الفرص والتحديات)".

وأكدت الدراسة على أهمية فهم التحولات والتطورات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية وتأثيراتها على مستقبل سوق العمل، بما يستوجب العمل على تأهيل الكوادر الشبابية لتمكينها من مواكبة التحول التكنولوجي وعملية الأتمتة وتطورات الذكاء الاصطناعي، وقد خلُصت الدراسة إلى حزمة مُجمعة من التوصيات أبرزها، إنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي ويطلق عليها اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تتخصص هذه الجامعة بشكل حصـري في الدراسة والبحث في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وتستهدف تقديم برامج دراسية متنوعة في مجالات علم وهندسة صنع الآلات الذكية، علم الحاسوب، تطوير الروبوتات والأنظمة الذكية، هندسة الخوارزميات والتنقيب عن البيانات على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، كما أنها ستستهدف توفير بيئة بحثية متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي لتوفير فرصًا ممتازة للاستكشاف والتطوير من خلال تعزيز التعاون المحلي والدولي والشراكات مع الشركات الرائدة في هذا المجال.