الثانوية العامة 2024.. لا شكاوى من الامتحانات في الوادي الجديد

انتهى طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد، ظهر اليوم الإثنين، من أداء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، وذلك في أول أيام امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع، والتي يؤديها 1783 طالبا وطالبة في 11 لجنة بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وأعرب عدد من طلاب الثانوية العامة بالمحافظة عن ارتياحهم نتيجة سهولة امتحاني التربية الدينية والوطنية، وخاصة طالبات مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة، وأكدت الطالبات أن الأسئلة جاءت مباشرة للمادتين بنظام الاختيار من متعدد، وانتهى أول يوم دون عناء متمنين سهولة امتحانات المواد التي تضاف للمجموع.

من جانبه، أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن غرفة العمليات منعقدة لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، والتواصل المستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل، وسط إجراءات تأمينية مشددة والتزام الجميع بالمهام المكلفين بها.

وكان قد أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن غياب 7 طلاب في أول يوم من امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة من إجمالي 1783 طالب وطالبة وحضر الامتحان 1776 طالب وطالبة.

أكد وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، انعقاد غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم منذ الصباح الباكر بحضور جميع المعنيين، لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة مع تواصل لحظي ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس و تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل.

فيما استقبلت 11 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس 1783 وطالبة لأداء الامتحانات وسط إجراءات تأمينية مشددة والتزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها.

واطمأن سيد، على انتظام دخول الطلاب بجميع الادارات التعليمية للجان سير الامتحانات لأداء امتحان مادتي التربية الدينية بالفترة الأولى والتربية الوطنية بالفترة الثانية (مواد غير مضافة للمجموع )

وأشاد وكيل التعليم بالمحافظة بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات المعنية من أجل سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن أي قلق أو توتر.

ووزعت محافظة الوادي الجديد مياه معدنية وعصائر علي طلاب الثانوية العامة داخل وأمام اللجان التي انطلقت اليوم الاثنين نظرًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها كافة مدن المحافظة، وتوفير سبل الراحة للطلاب.