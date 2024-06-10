مدير تعليم الجيزة يتابع لجان امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية

تابع أشرف سلومة وكيل الوزارة لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة فى اليوم الأول لانطلاق ماراثون الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بتعليم الجيزة، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام.

وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالجيزة والدكتور حازم مصطفى مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة بالجيزة و المقدم هانى عماد مديرية أمن الجيزة ومجدى أحمد كامل مدير إدارة التعليم الثانوي محمد حفنى مدير إدارة المتابعة و محمد عصام مسئول الاستراحات بالديوان العام حيث يؤدي أبنائنا الطلاب مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وقال سلومة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات (87264) طالب وطالبة موزعة على (192) لجنة، وأنه قد تم تجهيز (48) استراحة مجهزة على أعلى مستوى للسادة المعلمين والمراقبين والمغتربين.

وأكد على أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية و تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وشدد بعدم اصطحاب الهاتف المحمول والأجهزة الالكترونية حتى وإن كان الهاتف مغلقاً حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

وفي سياق متصل قال سلومة بأن مديرية الصحة بالجيزة قامت بالمشاركة مع مديرية التربيه والتعليم في غرفة عمليات طوارئ امتحانات الثانويه العامة، للمتابعة والإشراف على سير الامتحانات، حيث تم تسكين فريق طبي بكل لجنة وتجهيزها بأدوية طوارئ وجهاز ضغط وتيرمومتر حرارة للتعامل مع الطوارئ.

كما تم تجهيز فريق طبي طائر مكون من طبيب بشري وممرضة داخل الوحدات الصحية للتوجه لللجان في حالة حدوث أي طارئ.

كما تم التنسيق مع هيئة إسعاف الجيزة للتحرك السريع في حالة حدوث طوارئ.

كذلك أيضاً التنسيق مع المستشفيات الحكومية لاستقبال حالات الطوارئ المحتملة والتعامل معها.