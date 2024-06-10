مطلب برلماني بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي

وجه النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة، الشكر للحكومة علي المجهود المبذول الفترة الماضية للانطلاق بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، مطالبا بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشار الجابري في هذا الإطار إلي التجربة الأوروبية حيث اعتماد البرلمان الأوروبي رسميًا قانون الذكاء الاصطناعي، والذي يعد بمثابة أول كتاب قواعد شامل في العالم للذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يكون ركيزة في إعداد التشريع المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان : الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.

وطالبت النائبة حنان أبو العزم، بتمويل الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي لاسيما وأن القطاع المصري قد يجد أن هناك مخاطر في تمويل هذا المجال.