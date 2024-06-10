روسيا تسيطر على قرية في شمال أوكرانيا

أكد زعيم جمهورية الشيشان الواقعة في القوقاز الروسي رمضان قديروف أن القوات الروسية سيطرت على قرية ريجيفكا في منطقة سومي في شمال أوكرانيا.

ولم يصدر أي تعليق بعد عن وزارة الدفاع الروسية، فيما نفى مسؤول أوكراني محلي مزاعم قديروف، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وتقع منطقة سومي عند حدود أوكرانيا الشمالية ولم تشهد أي هجوم برّي روسي كبير منذ بدء النزاع في العام 2022.

وأعلن قديروف أن مقاتلين من "قوات أحمد" الشيشانية "وجنودا من وحدات روسية أخرى نفّذوا عمليات تكتيكية وحرروا منطقة أخرى من قبضة العدو".

وقال في منشور على “تليجرام”: "إنها قرية ريجيفكا الواقعة عند الحدود مع منطقة كورسك".

وأضاف: "نتيجة تحرّكات هجومية واسعة النطاق مخطط لها، تكبد الجانب الأوكراني خسائر كبيرة وأُجبر على التراجع".

ونفى رئيس البلدية الأوكراني يوري زاركو في وقت لاحق أن تكون القوات الروسية سيطرت على ريجيفكا وأفاد شبكة البث الرسمية "سوسبلين" بعدم وجود جنود روس في القرية.