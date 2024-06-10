حزب رئيس وزراء المجر الحاكم يفوز في الانتخابات الأوروبية بنسبة 44%

احتل حزب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان" الحاكم المركز الأول في الانتخابات الأوروبية بحصوله على 44% من الأصوات في انتصار على منافسه "بيتر ماجيار".

ذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم /الإثنين/ أن حزب الإتحاد المدني المجري (فيدس) بزعامة رئيس الوزراء "فيكتور أوربان" سجل تراجعا واضحا بعد حصوله على 44% من الأصوات.. مضيفة أن حزب "مومنتوم" الليبرالي لم يصل إلى العتبة اللازمة للتأهل لشغل مقعد في البرلمان الأوروبي حيث حصلت القائمة المشتركة للأحزاب الديمقراطية الاجتماعية وأحزاب الخضر على 8% فقط من الأصوات.

وافادت الشبكة بأن قائمة الحزب الجديد "الاحترام والحرية" (تيسا) الذي شكله حليف "أوربان" السابق "بيتر ماجيار" قبل بضعة أشهر، حصلت على أكثر من 29% من الأصوات.

واشارت الشبكة إلى أن الحزب الحاكم حصل على أكبر عدد من الأصوات وتمكن من الفوز بمعظم المجالس المحلية والمقاطعات وفاز بمعظم المقاعد في البرلمان الأوروبي.

يذكر أن حزب "فيدس" خسر أيضا الكثير من الأصوات (منذ الانتخابات الوطنية الأخيرة) وهي أسوأ نتيجة يتم تسجيلها على الإطلاق في انتخابات البرلمان الأوروبي وحصل في عام 2019 على 52% من الأصوات.