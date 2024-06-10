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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل “صحة مطروح” يعتمد نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى تمريض

وكيل “صحة مطروح”
وكيل “صحة مطروح” يعتمد نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى
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اعتمد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى (تمريض)، بحضور الدكتور محمد شبانه مدير إدارة المدارس، وصالح حامد رئيس لجنة النظام والمراقبة، ومها عبد الكريم موجهة المدارس بالمديرية، وأعضاء لجنة النظام والمراقبة من مديرية التربية والتعليم.
 

وكيل صحة مطروح: نسبة النجاح بلغت 96 % للصف الأول .. و97.6% للصف الثاني 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، أن نسبة النجاح بلغت 96 % للصف الأول الثانوي، حيث تقدم 160 طالبًا وطالبة للجان الامتحانات، نجح منهم 153 طالبًا وطالبة، والصف الثانى بنسبة نجاح 97.6 % حيث تقدم 223 طالبًا وطالبة، نجح منهم 218 طالبًا وطالبة. 

وكيل صحة مطروح يشكر رئيس وأعضاء لجنة النظام والمراقبة 

وقدم الدكتور مبروك سالم الشكر لأعضاء اللجنة من التربية والتعليم على ما بذلوه من جهد، كما تقدم بأرق التهانى والأمنيات الطيبة  للناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد. 

وكيل “صحة مطروح” يعتمد نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى تمريض

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