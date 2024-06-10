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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

50 متسابقا في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالوادي الجديد

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمقر مركز شباب قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة. 

قال بهاء الدين شوقي، مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، إن المسابقة جرى تنظيمها لـ50 متسابق ومتسابقة وجرى تنفيذها في مستويين القرآن الكريم كاملا ونصف القرآن ضمن خطة المركز لشهر يونيو ٢٠٢٤ لأعضاء مركز الشباب من الطلائع. 

وأكد بهاء، أن المسابقة تهدف الى الحفاظ على الهوية الدينية لحفظة القرآن الكريم للطلائع ورواد مركز الشباب وسط بهجة وفرحة شهر ذي الحجة المبارك فيما ضمت لجنة التقييم فضيلة الشيخ حمدي شحاتة حسين، إمام مسجد التقوى ومعلم بالأزهر الشريف وفضيلة الشيخ أحمد عز الدين خضر، معلم بالأزهر الشريف. 

شباب مسابقة القرآن مركز الشباب