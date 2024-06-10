تعرف على محطات الجولة الغنائية العالمية الجديدة لنجوى كرم 

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم لجولتها الغنائية العالمية التي ستلتقي بها مع الجمهور من مختلف الجنسيات، والمتضمنة مجموعة حفلات غنائية جماهيرية بأهم المسارح العالمية والعربية.

وروجت نجوى لجولتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلقت على إعلانها عن جولتها الغنائية الجديدة التي تحمل اسم "NajwaStalgia"وقالت: انضموا إلينا في جولتي العالمية نجوى ستالجيا، أشعر بالروح، واستمع إلى صوت رحلتنا الموسيقية معًا".

وتبدأ جولة نجوى العالمية بحفل غنائي في ألمانيا يوم 22 من يونيو الجاري، وتشارك في الحفل الفنانة أصالة على مسرح "أوبرهاوزن" في ألمانيا ، لتتوجه في اليوم التالي إلى مدينة ستوكهولم في السويد لإحياء حفل في قاعة "سيريكس أرينا".

الحفل التالي في جولة "NajwaStalgia" ستتوجه إلى مدينة الرباط بالمملكة المغربية، لإحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024 ، على مسرح منصة "النهضة" مساء يوم 27 من يونيو الجاري.

وتختتم نجوى كرم جولتها العالمية في بوخارست برومانيا يوم 29 من يونيو الجاري، في قاعة مسرح" Sala Palatului Bucharest" وتشاركها به المغنية الرومانية "أنتونيا".