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الإثنين 10 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية: 30 يونيو آخر مهلة لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن مصدر أمنى أنه ستنتهى المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات يوم ٣٠ يونيو الجاري.

وقال المصدر، إنه اعتبارًا من يوم 1/7/2024 سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة.

في سياق متصل اصدرت السفارة السعودية في القاهرة بيانا اليوم قالت فيه : إشارة إلى الضوابط التنظيمية بشأن الإقامة في مصر تود السفارة التنويه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين - ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر - لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لإستخراج بطاقات إقامة لهم، وذلك في مدة أقصاها 30 يونيو.

وأكدت السفارة ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب.

الإقامة في مص تراخيص الإقامة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ٣٠ يونيو الجاري السفارة السعودية في القاهرة حمل بطاقة الإقامة