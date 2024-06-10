تجديد حبس متهمين بإنشاء كيانات وهمية وتزوير شهادات بالمعادى

قرر قاضي المعارضات، اليوم، تجديد حبس متهمين يإدارة كيانيين تعليميين، واستخراج شهادات مزورة في عدة مجالات، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد وجهت لهم تهم إدارة كيان تعليمي غير مرخص، وتزوير مستندات رسمية، وأمرت بعرض المضبوطات علي لكل الشرعي لفحصها.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث المصنفات، تفيد بقيام شخصين بإنشاء وإدارة كيانين تعليميين "بدون ترخيص" ، كائنان بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ، لمنح شهادات فى عدة مجالات والترويج لنشاطهما الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما عدد من الشهادات والإستمارات والكتب منسوبة لبعض الهيئات الحكومية والشركات العالمية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالاهم إلي النيابة.