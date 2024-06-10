وزير خارجية أمريكا: البرتغال شريك وحليف موثوق به لمواجهة التحديات على الساحة العالمية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن البرتغال تظل شريكًا وحليفا موثوقا به لمواجهة التحديات وتحديد الحلول على الساحة العالمية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، بمناسبة يوم البرتغال الوطني - إن "الولايات المتحدة والبرتغال تشتركان في حدود مشتركة في المحيط الأطلسي، وباعتبارنا أعضاء مؤسسين لحلف شمال الأطلسي، فإننا نحتفل هذا العام معا بمرور 75 عامًا على إنشاء الحلف".

وأضاف: "كما أننا نقدر ريادة البرتغال في الشراكة من أجل التعاون الأطلسي وتعزيز المجتمع الأطلسي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية البيئة".

وتابع بلينكن، أن "العلاقات الفريدة والدائمة بين الولايات المتحدة والبرتغال تعود إلى اعتراف البرتغال المبكر بالولايات المتحدة".

وأردف - في ختام البيان - أن "الولايات المتحدة تحتفل بهذه الجوانب الخاصة من علاقتنا مع شعب البرتغال اليوم وتتطلع إلى استمرار ازدهار علاقتنا في المستقبل".