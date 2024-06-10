الثانوية العامة 2024| طلاب أسيوط: الأسئلة في متناول الطالب المتوسط والوقت كاف للإجابة

أدي اليوم الاثنين طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، امتحاني التربية الوطنية والدينية بسهولة ويسر، وأكد الطلاب أن الأسئلة كانت في متناول الطالب المتوسط والوقت كاف للإجابة.

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام يبلغ 28 ألف و132 طالب وطالبة موزعين على 79 لجنة على مستوى المحافظة، لافتًا " سعد "إلى تجهيز عدد 2 مقر لتقدير امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 لأوراق محافظات (المنيا – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – أسوان) وذلك بمدرسة ناصر الثانوية بنين وناصر الإعدادية بنين بمدينة أسيوط، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين جميع لجان السير أثناء فترة الامتحانات، وتوفير اجراءات السلامة والأمان به والالتزام بالإجراءات الأمنية لتأمين حفظ ونقل صناديق الأسئلة وتوزيعها على اللجان واستلام أوراق الاجابة وتجميعها وفقًا للوائح المنظمة لذلك، مؤكدًا على ضرورة التجهيز الكامل لمقر مركز توزيع الأسئلة بمديرية التربية والتعليم، مستمعًا إلى شرح من وكيل الوزارة ومدير مركز توزيع الأسئلة، لخطوات سير العمل به وتجهيزاته وتوفير إجراءات السلامة والأمان به، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الأمنية لتأمين حفظ ونقل صناديق الأسئلة وتوزيعها على اللجان وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تجهيز لجان الامتحانات على مستوى المحافظة ،من حيث الإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهوية الفصول والانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم و تجهيز استراحة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتوفير كافة سبل المعيشة بها لإقامة رؤساء اللجان ونوابهم بها.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.