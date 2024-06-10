"سيطرة الشبكة الوطنية" بكفر الشيخ يتابع سير امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، لجان «الثانوية العامة والأزهرية» للإطمئنان على سير الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، علي متابعة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية علي مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أن الدولة توفر كافة الإمكانيات لإنجاحها، مع مراعاة ظروف الطلاب ذوى الهمم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى محاولات للغش، لضمان مجهودات الطلاب المتفوقين، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع طلاب الثانوية العامة والأزهرية فى جميع أنحاء مصر.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تجهيز 76 لجنة رئيسية لـ 25 ألف و275 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة، وتجهيز 32 لجنة رئيسية لـ 90 ألف و37 طالبًا وطالبة بالثانوية الأزهرية، بأفضل الوسائل والإمكانيات، لضمان سير الامتحانات فى أجواء هادئة، بالإضافة إلى توفير الإستراحات المعدة لإستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين.

كلف محافظ كفرالشيخ، باستمرار التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة ومنها «مديرية الأمن - الإدارة العامة للمرور - مديرية الشئون الصحية - ومرفق الإسعاف»، لتأمين لجان الامتحانات، وتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، وتوفير سيارات الإسعاف، والأطقم الطبية باللجان، وذلك للتعامل مع أى طوارئ طوال فترة الامتحانات، وأيضًا المتابعة المستمرة من منظومة الكاميرات الذكية الموجودة بمديرية الأمن والإدارة العامة لمرور كفرالشيخ.

وفي سياق متصل قال محافظ كفر الشيخ أن منظومة الكاميرات الذكية الجديدة تعمل وفق أحدث أنظمة المراقبة والرصد والتسجيل المستمر على مدار 24 ساعة والتي تدعم الرؤية الليلية، كما تم ربطها على نقاط المشاهدة بكابلات إتصالات عالية السرعة لنقل البيانات بهدف تسهيل الإجراءات وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا المجال، موضحاً أنه من المقرر الإنتهاء من تغطية جميع مناطق عاصمة المحافظة بالكامل خلال أشهر قليلة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم رصد وتحرير عدد 57 محضر لمخالفات المرور بالإضافة إلى تحرير 41 محضر إشغالات خلال 24 ساعة، على مستوى مدينة كفرالشيخ لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وفرض سيادة القانون.

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