ضبط سيدتين وبحوزتهما 3 كيلو جرامات لمخدر الآيس بالقليوبية

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط سيدتين بالقليوبية وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الآيس.. تقدر قيمتها المالية بـ 1,5 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن (القليوبية) قيام إثنين من العناصر الإجرامية "سيدتين" بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها وإتخاذهم من مركز شرطة شبين القناطر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما بدائرة المركز.. على النحو التالى:-

ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة قسم شرطة السادات بالمنوفية).. وبحوزتها (كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو").

ضبط (سيدة - مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية).. وبحوزتها (2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو").

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,5 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.