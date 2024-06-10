في ذكرى رحيله.. عبد الحي أديب "شيخ كتاب السيناريو"

تمر اليوم ذكرى وفاة السيناريست الراحل عبد الحي أديب، والذى رحل عن عالمنا فى مثل اليوم 10 من يونيو 2007، عن عمر يناهز 79 عامًا في سويسرا، حيث كان يعالج من مرض في القلب، خيث يُعد أحد أعلام كتاب السيناريو فى السينما المصرية.

ولد عبد الحى أديب في 22 ديسمبر 1928 فى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج من قسم التمثيل، وبدأ مسيرته السينمائية كمساعد مخرج للمخرج يوسف شاهين، وقدم أول أفلامه السينمائية "باب الحديد" عام 1958.

مسيرة عبد الحي أديب السينمائية والدرامية

كتب الكاتب الراحل عبد الحي أديب، حوالى 200 فيلم، منها "باب الحديد" (1958)، "الخبز المر" (1982)، "بيت القاضي" (1984)، "البدروم" (1987)، "ليلة البيبي دول" (2008).

لم يكتفى عبد الحى أديب من الابداع فى السينما، بل طال نجاحه الدراما التليفزيونية، منها فيه حاجة غلط" (1983)، "في قافلة الزمان" (1984).

جوائز أديب

حصل عبد الحي أديب على عدد من الجوائز المرموقة، منها جائزة أحسن سيناريو عن فيلم "سعد اليتيم" من مهرجان جمعية الفيلم، جائزة أحسن سيناريو من المهرجان القومي للأفلام الروائية عن فيلم "ديسكو ديسكو"، وصول فيلم "أم العروسة" إلى التصفيات النهائية للأوسكار في منتصف الستينات، ومشاركة فيلم "باب الحديد" في مهرجان برلين السينمائي الدولي في مطلع الستينات.

أول مهرجان سينمائى دولى

كان عبد الحي أديب، أحد مؤسسي جمعية كتاب ونقاد السينما التي أنشئت بمنتصف السبعينيات برئاسة كمال الملاخ، والتى نظمت أول مهرجان سينمائي دولي بمصر وهو «مهرجان القاهرة السينمائى الدولى»ثم قامت بتأسيس «مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى».

حياته الاجتماعية

عاش عبد الحي أديب حياة اجتماعية طبيعية، كان متزوج من السيدة بسيمة محمد الفخراني عام 1949، ورزق بثلاثة أولاد، هم الإعلامي والكاتب الصحفي عماد أديب، والمذيع عمرو أديب، والمخرج السينمائي عادل أديب.

رحيل شيخ كتاب السيناريو

رحل عبد الحى أديب، فى جنيف بعد اجراء جراحة فى القلب، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، وترك خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وبعد رحيله رصدت أسرته جائزة لكتاب السيناريو من الشبان قيمتها الإجمالية 250 ألف جنيه مصرى.