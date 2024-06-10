اتحاد التأمين يناقش مشاكل تقييم المخاطر والمتغيرات طوال مدة العقد

ناقش الاتحاد المصري للتأمين عددا من المشكلات المتعلقة بالمعيار 17 الدولي في آلية عمل شركات التأمين بالتعاون مع ويلز تاورز واتسون WTW العالمية.

وتناولت الندوة التي حاضر فيها عدد من خبراء التأمين الدوليين، المتطلبات الخاصة بالمعيار IFRS 17 وإعادة هيكلة دليل الحسابات مما يحقق إعادة عرض البيانات المالية وفقا لمتطلبات المعيار الجديد، كما تم التطرق إلى زيادة قدرة القوائم المالية على الوفاء بمتطلبات مستخدميها من الأطراف المختلفة المرتبطة بالشركة وإمدادهم بالمعلومات الملائمة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية المناسبة.

وأبرزت المناقشات المشاكل المتعلقة بتقييم المخاطر والتي تتغير طوال مدة عقد التأمين والمتمثلة في مشاكل الاعتراف بإيراد التأمين نتيجة صعوبة الفصل بين الخدمة والاستثمار وكذلك الالتزامات الخاصة بعقود التأمين وما يترتب عليها من صعوبة إجراء مقارنات بين الشركات التي تقدم نفس الخدمة.

وتم الحديث عن المشاكل المتعلقة بالأعباء الاقتصادية التي تتحملها الشركة نتيجة مخاطر التأمين وكيفية توزيعها على مدى فترة التغطية للعقود بهدف تخفيض حدة المخاطر، مع توضيح قدرة المعلومات المقدمة عن مدى تناسب الأرباح مع الخدمات التأمينية المقدمة.

كما استعرضت أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي IFRS 17 على تطوير الاعتراف والقياس والعرض والافصاح وتحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين، وتحديد معايير النجاح في اي منظومه هي العامل الرئيسي لنجاح التطبيق الفعلي للمعيار من اختيار عمالة ذات كفاءة عالية وتحسين تطوير العمالة الحالية مع الاستعانة بشركات استشارات خارجيه تقدم الخدمة المطلوبة للشركة وأيضا قابلية المنظومة نفسها للتطور.

ورشة عمل



وركزت على معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 ودوره في تقييم مدى أهمية مخاطر التأمين على أساس القيمة الحالية باستخدام معدلات الخصم الأمر الذي لم يكن موجوداً كإلزام بمعيار التقرير المالي الدولي IFRS 4.

وأكد علاء الزهيري - رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أهمية ما يقوم به الاتحاد المصري للتامين من جهود متواصلة لتمكين اعضاؤه من شركات التامين لمواكبة التطور الهائل في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وخاصة وان الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل بالمعيار المصري رقم 50 والمقابل للمعيار الدولي رقم 17 وذلك اعتبارا من شهر يوليو للعام الحالي 2024.

وتوجه علاء الزهيري بالشكر لحامد مبروك - العضو المنتدب لشركة ويليس لوساطة إعادة التأمين على الجهود التي قام بها لتوفير المتحدثين من WTW العالمية.

و حضر الندوة أكثر من خمسين من العاملين بشركات التامين المصرية والذين قاموا بمشاركة فعالة خلال ورشة العمل عن طريق تقديم العديد من الاسئلة للمحاضرين.

