في ثاني أيام مناقشة دراسة «أبو هشيمة» عن الشباب والذكاء الاصطناعي بالشيوخ.. النواب يثنون على العمق البحثي وخطورة الموضوع

أشاد عدد من نواب مجلس الشيوخ بالدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والتي حملت عنوان : الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات.

جاء ذلك خلال ثاني أيام مناقشة مجلس الشيوخ للدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، والتي تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل ملايين الوظائف اللي ستختفي والتي سيحل محل بعضها وظائف أخرى ويختفي تماما بعضها الآخر.

وتوجه النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بالشكر للنائب أحمد أبو هشيمة على الجهد المبذول في الدراسة، موجها الشكر للحكومة على ما نفذته من مشروعات من شأنها تطوير الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وتوجه النائب محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالشكر للنائب أحمد أبو هشيمة على ما بذل من جهد بحثي لتناول واحد من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الدولية.

وأكد عمارة أن موضوع الدراسة هو الحاضر والمستقبل، ولا سيما بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة لمواكبة التطور العالمي الهائل في هذا المجال.

وتوجه النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة، على إعداده هذه الدراسة المعبرة عن الحاضر والمستقبل، والتي ركزت على التحدي الحقيقي أمامنا خلال الفترة المقبلة.

وأشار النائب محمود القط، إلى ضرورة أن يكون لدينا مطورين ومبدعين في مجال الذكاء الاصطناعي، وليس مستخدمين فقط، موجها الشكر للحكومة على ما بذل من جهد لتطوير البنية التحتية الرقمية.

وكان قد بدأ مجلس الشيوخ أمس الأحد الموافق 9 يونيو الجاري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان : الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.