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الإثنين 10 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

شروط وضوابط القبول بجامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي الجديد

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية
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اعلنت  جامعة حلوان الأهلية شروط القبول للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وهي كالتالي:
١- يتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية الأزهرية، وشهادة مدارس النيل، وشهادة مدارس المتفوقين (Stem).
٢- يتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهاداتهم هذا العام ٢٠٢٤، والعام الماضي ٢٠٢٣ فقط.

كما تعلن الجامعة ضوابط التخصص العلمي للطلاب للقبول بالكليات والبرامج المختلفة.  

أولاً: كليات تقبل طلاب الشعبة العلمية:
١- شعبة علمي علوم:
- كلية طب الأسنان
- كلية العلاج الطبيعي
- كلية العلوم (برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية).
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامج المختبرات الطبية).

٢- شعبة علمي رياضة:
- كلية الهندسة (برنامج النظم الذكية- برنامج العمارة والتصميم البيئي- برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات- برنامج التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع- برنامج المصانع الرقمية- برنامج الإلكترونيات التطبيقية).

ثانياً: كليات تقبل طلاب الشعبتين (علمي علوم – علمي رياضة):
- كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات (برنامج علوم البيانات- برنامج برمجيات الوسائط المتعددة- برنامج برمجيات الإنسان الآلي).
- كلية الفنون والفنون التطبيقية (برنامج التصميم الداخلي البيئي).

ثالثاً: كليات تقبل طلاب الشعبتين (العلمية – الأدبية):
- كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال (برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي- برنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد- برنامج نظم الذكاء وتحليل الأعمال- برنامج الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال- برنامج الترجمة التخصصية في اللغة الإنجليزية باستخدام التكنولوجيا).
- كلية الفنون والفنون التطبيقية ( برنامج الاتصال البصري وفنون الميديا- برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية).

إستخدام التكنولوجيا الهندسة الوراثية التصميم العمراني