"مستقبل التمريض.. احتضان التكنولوجيا والابتكار" ندوة علمية بجامعة بني سويف

نظمت كلية التمريض تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ندوة علمية أون لاين بعنوان "مستقبل التمريض ... احتضان التكنولوجيا والابتكار" بالتعاون مع البرامج الخاصة، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر بالندوة الدكتور أحمد مصطفى مدرس التمريض الباطني الجراحي ومنسق البرامج بالمعهد الفني للتمريض بكلية التمريض.

وتناولت الندوة، أهمية الابتكار واستشراف المستقبل وريادة الأعمال في ظل التطور التكنولوجي وعالم الذكاء الاصطناعي الذي يشهده العالم اليوم فى مختلف المجالات، خاصةً في مجال الرعاية التمريضية وذلك للارتقاء بمستوى طلاب وخريجي الكلية والمعهد والبرامج الخاصة، لمواكبة المستجدات التكنولوجية وتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم لريادة الأعمال وتعزيز الابتكار والإبداع.