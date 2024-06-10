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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش ملفي التغذية والنظافة بالمستشفيات

أجتماع بجامعة جنوب
أجتماع بجامعة جنوب الوادي
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عقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا  لمناقشة ملف تجديد اسناد عمليات التغذية والأمن والنظافة لمستشفيات قنا الجامعية.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع ودراسة الاوراق والمستندات والعقود والعروض ووجه  رئيس الجامعة بسرعة عمل اللازم لاتمام عمليات التعاقد حرصا على سير العمل بالمستشفيات الجامعية.
جاء ذلك بحضور الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور سامر سعد فؤاد المشرف العام على إدارة التغذية بالمستشفيات الجامعية، وعبدالرازق حسين أمين الجامعة المساعد، ومحمود بشير مدير عام الاحتياجات، ومصطفى داود مدير عام الأمن الجامعي ومحمد حسن المدير المالى والادارى للمستشفيات الجامعية.

الأوراق والمستندات المستشفيات الجامعية رئيس جامعة جنوب الوادى