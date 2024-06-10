الثانوية العامة 2024.. محافظ بني سويف يطمئن على انتظام أعمال الامتحانات

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير أعمال امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة 2024/2023، التي انطلقت اليوم بالمواد غير المُضافة للمجموع وهي مواد نجاح ورسوب على أن تبدأ امتحان المواد الأساسية 22 يونية الجاري، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 19 ألف و166طالباً وطالبة "نظامي/خدمات/ منازل" موزعين داخل 45 لجنة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم وتواصله مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، وذلك في حضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ، الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ،سيد الجبالي مدير التعليم الثانوى ومديري إدارات الأمن والإحصاء بالمديرية.

واطمأن المحافظ على فتح اللجان واستقرارها وإجراءات التأمين الخاصة بها، وتوافر المناخ الملائم للطلاب والملاحظين ،و الاطمئنان على بدء الامتحان في الموعد المحدد، دون أي عقبات،حيث يؤدي "اليوم" الطلاب الامتحان في مادتي "التربية الدينية والتربية الوطنية" وتستكمل بعد غد الأربعاء بالاقتصاد والإحصاء، وتتوقف لتستأنف بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ، يوم 22 يونية الحالي بمادة اللغة العربية.

وأكد المحافظ على وجود تنسيق واتصال دائم بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بإدارات التعليم، للوقوف على أية معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات، منوها عن تكليفاته السابقة لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة،والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء بمحيط لجان الامتحانات.

وعلى هامش الزيارة، استمع المحافظ لعرض موجز تضمن الإشارة إلى جهود وأنشطة وإنجازات المديرية خلال الفترة الماضية من العام الدراسي الجالي، وتضمنت عددا من المحاور والملفات منها : الإعداد للامتحانات لمختلف سنوات النقل والشهادات العامة والمحلية ، والمبادرات التي تنفذها المديرية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين ، والتدريبات والفعاليات من تدريب وتأهيل عناصر المنظومة من معلمين وإداريين وموجهين ، بالإضافة إلى بروتوكولات التعاون مع الجامعة والكيانات العلمية والأكاديمية في مجالات التدريب والتأهيل.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وشددت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.