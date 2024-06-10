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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حزب الله يعلن سقوط قتلى وجرحى في استهداف مبنيين إسرائيليين بمستعمرة المنارة

حزب الله
حزب الله
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين جراء استهداف مبنيين في مستعمرة المنارة.

وقال الحزب ، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام"، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدتي حولا وشبعا، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية اليوم مبنيين يتمركز فيهما جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح".
 

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