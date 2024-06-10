محافظ قنا يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 88.37%

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الاثنين نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 88.37%، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محافظ قنا إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 52848 طالب وطالبة حضر منهم 52230 وحقق النجاح 46154 طالبا بنسبة نجاح بلغت 88.37%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 806 طالبا ، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 785 طالب وحقق النجاح 712 طالب بنسبة نجاح بلغت 88.3%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 35 طالبا وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 35 وعدد من حققوا النجاح 32 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 91.4% ، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية من المكفوفين 8 طلاب وعدد من حققوا النجاح 8 طلاب بنسبة نجاح بلغت 100%, بينما بلغت عدد طلاب الشهادة الاعدادية مرحله التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 69 طالب وطالبة وعدد من حققوا النجاح 65 طالبا بنسبة نجاح بلغت 94.2%.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنيا دوام النجاح والتفوق لهم، مؤكدا على حرص واهتمام الدولة بدعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين عليها ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.