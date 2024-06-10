محافظ كفر الشيخ يتفقد «لجان الثانوية الأزهرية»

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عددًا من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمدينة كفرالشيخ، من بينها لجنة رقم 10701 ومقرها معهد كفرالشيخ الثانوى بنين، بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، والتى تضم 3 لجان فرعية، وذلك للإطمئنان على سير الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، حيث يؤدون امتحان مادة الإستاتيكا، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر شهاوى، رئيس منطقة كفرالشيخ الأزهرية.

أكد محافظ كفرالشيخ، علي توفير سبل الراحة للطلاب وضمان سير الإمتحانات بشكل منتظم لافتاً أن الدولة تهتم بتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها، موجهًا بتوفير أجواء هادئة للطلاب وخاصة الطلاب ذوى الهمم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى محاولات للغش، لضمان مجهودات الطلاب المتفوقين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تجهيز 32 لجنة رئيسية للثانوية الأزهريّة بأفضل الوسائل والإمكانيات، لضمان سير الامتحانات حيث يؤدى 90 ألف و37 طالبًا وطالبة إمتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام، على مستوى المحافظة، فى أجواء هادئة والتى بدأت فى الأول من يونيو الجارى وتنتهى 15 يوليو القادم، بالإضافة إلى توفير الإستراحات المعدة للقائمين علي الامتحانات من خارج المحافظة.

وجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات التعقيم قبل بدء وعقب الإنتهاء من الامتحانات، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، لافتًا إلى التجهيزات اللازمة من وسائل الانارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية، وطفايات الحريق بكل لجنة ومراجعتها.

كلف محافظ كفرالشيخ، باستمرار التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة ومنها «مديرية الأمن - الإدارة العامة للمرور - مديرية الشئون الصحية - ومرفق الإسعاف»، لتأمين لجان الامتحانات، وتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، وتوفير سيارات الإسعاف، والأطقم الطبية باللجان، وذلك للتعامل مع أى طوارئ طوال فترة الامتحانات.

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