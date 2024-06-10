اليابان تشدد قيود التعامل مع طالبي اللجوء في البلاد

أدخلت السلطات اليابانية تعديلات جديدة على قوانين الهجرة واللجوء بدءا من اليوم /الإثنين/ تسمح بترحيل من رفضت طلبات لجوءهم للبلاد ثلاث أو أربع مرات، إلا أن يكون لديهم أسباب معقولة.

وتقول السلطات إن بعض طالبي اللجوء يتفادون ترحيلهم عبر الاستمرار في تقديم طلبات لجوء بعد رفضهم مرات عديدة استغلالا للقانون الذي يعلق قرارات ترحيلهم طالما كانت طلباتهم تحت الدراسة، وذلك حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

كما تسمح التعديلات الجديدة على قانون "مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين" بأن يعيش من يواجهون الترحيل تحت إشراف أفراد تفوضهم السلطات بدلا عن العيش إجباريا داخل مراكز الاحتجاز.

وتقول وكالة خدمات الهجرة إنها شهدت فحوصا واحتجازات مطولة ومكررة لطالبي لجوء يرفضون العودة لبلدانهم، ما يؤثر على سرعة مراجعة طلبات من يحتاجون اللجوء حقا.

على الجانب الآخر، يقول معارضو القانون إنه عاجز عن ضمان الشفافية والعدالة في معالجة طلبات اللجوء، كما يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد.