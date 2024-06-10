البث الإسرائيلية: جالانت يصوت ضد مشروع تجنيد الحريديم

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يصوت اليوم ضد مشروع قانون تجنيد الحريديم الذي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتمريره.

وطالب جالانت بإلزام اليهود المتشددين "الحريديم" بقضاء الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الإسرائيلي في ظل إعفاء عشرات الآلاف منهم من الخدمة العسكرية بسبب امتيازات يتمتعون بها.

ويرفض يهود الحريديم الدخول إلى الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي، حيث رفعوا شعار "نموت ولا نتجند" كما هددوا بمغادرة إسرائيل إلى بلاد أخرى.

وتعاني إسرائيل في الوقت الحالي أزمة كبيرة في نقص عدد الجنود، بسبب الدفع بالجنود تجاه جبهتي حرب في الشمال والجنوب، وتزايدت الأزمة بشكل كبيرة مع بدء العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.