بنك القاهرة يحصد جائزة أفضل مقدم لخدمات تمويل التجارة لعام 2024

حصد بنك القاهرة جائزة "أفضل مقدم لخدمات تمويل التجارة في السوق المصرفي لعام 2024" Best Trade finance provider عن أعمال عام 2023 وهي الجائزة المرموقة التي تمنحها Global Finance الرائدة وفقاً لمعايير انتقائية عالية التميز يتم من خلالها تحليل نتائج البنوك وتقارير أعمالهم بالإضافة الى شهادات كبار العملاء والخبراء على حد سواء وصولاً لتسمية البنك الأفضل في هذا المجال.

وبهذه المناسبة، أبدى طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة اعتزازه بحصول البنك على تلك الجائزة، مؤكداً ما يعكسه ذلك على التزام البنك بالتميز والإبتكار في تقديم الخدمات المالية لعملائه ودعمهم في تحقيق أهدافهم فى اطار جهود البنك ودوره الفعال في مجال تعزيز عمليات التجارة من خلال تقديم خدمات وحلول مصرفية تواكب التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وفى نفس السياق، أعرب بهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي عن سعادته بفوز البنك بتلك الجائزة والتى تعزز مكانة البنك الرائدة كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع التمويل التجاري في مصر، كما تعكس حجم عمليات تمويل التجارة التي قدمها البنك خلال العام، ونطاق التغطية عالمياً ومستوى خدمة العملاء والإبتكار التكنولوجي.

فيما قال أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية: "يعمل بنك القاهرة دوماً على تقديم الحلول المتنوعة ودعم الشركات وتوسيع نطاق البيع لمختلف المنتجات المصرفية المتكاملة المقدمة لعملاء البنك من الشركات، مشيرًا إلى أن البنك يلتزم بضمان سلاسة العمليات التجارية لعملائه وخلق الحلول وتلبية احتياجاتهم وتقديم خدمات مالية متفوقة ومبتكرة في مجال التجارة الدولية".