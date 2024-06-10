"بحوث الصحراء" ينظم قوافل إرشادية بشمال سيناء لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة

نظمت محطة بحوث شمال سيناء “الشيخ زويد” التابعة لمركز بحوث الصحراء، قوافل إرشادية لاستعراض أصناف المحاصيل العلفية لتعظيم الإنتاجية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة فى الأراضى الصحراوية .

وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، إن هذه التكليفات تنفيذا لخطة وزارة الزراعة وفى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة “مصر ٢٠٣٠” وضمن خطة المركز التى تعتمد على الجانب التطبيقى للبحوث العلمية، مؤكداً أن محافظة سيناء تأتى على رأس أولويات البحوث العلمية فى مركز بحوث الصحراء نظرا لأنها تحتل أهمية كبرى فى خطة الدولة للتنمية الشاملة .

وأوضح شوقى تنفيذا لهذه الخطة قامت محطة بحوث شمال سيناء (الشيخ زويد) التابعة للمركز بعمل قوافل إرشادية بمنطقتين قرية التومة وقرية ابو العراج بالشيخ زويد بحضور كلا من صالح محمد عبد الرحمن-رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد، والمهندس جمال الدع -مدير مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، والمهندس جمعة عبد ربه- مدير الإدارة الزراعية بالشيخ زويد، وإبراهيم عبد الله-، رئيس قرية التومة وحسين اسبيتان رئيس قرية ابو العراج لتعريف مزارعى المنطقة ببعض المحاصيل العلفية المتميزة المقاومة للاجتهادات البيئية كنبات البونيكام وتعريفهم بأهم الأصناف مثل (موسباسا، تنزانى) الذى يسمى مارد الاعلاف الخضراء وذلك نظرا لأنه يعد بديل للبرسيم الحجازى وأقل منه من ناحية الاحتياجات المائية ومن النباتات المعمرة ذات القيمة الاقتصادية العالية كأحد أفضل الاعلاف.

وذكر المهندس محمد رضا – رئيس محطة الشيخ زويد أنه تم عمل ٣٥ حقل إرشادي تعليمى بهذه المناطق وتوزيع التقاوى على المزارعين بالمجان لتشجعهم على زراعته كما تم توزيع ٣ آلاف شتلة اكاسيا التي تعد مصدر حماية وغذاء للعديد من الكائنات الحية وذلك من خلال دور المحطة الإرشادى والتنموى فى شمال سيناء .

وأكد شوقى أن المركز يسعى من خلال المحطات البحثية لتقديم الدعم للمزارعين سواء إرشادية أو فنيا أو عينيا من خلال خبراء مركز بحوث الصحراء والمتخصصين فى مجال الزراعات الصحراوية

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