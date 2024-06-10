المجلس النرويجي للاجئين: ليس هناك أي ضغط جاد من أمريكا وبريطانيا والدول الغربية لإنهاء حمام الدماء بغزة

كد مستشار الإعلامي للشرق الأوسط في المجلس النرويجي للاجئين أحمد بيرم، أنه ليس هناك أى ضغط جاد من الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية على إسرائيل لإنهاء حمام الدماء في قطاع غزة.

وشدد بيرم - في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم /الاثنين/ - على أن إسرائيل تشن عملياتها العسكرية في القطاع بالكامل، معربا عن تمنيه أن يفضي الاقتراح الأمريكي في مجلس الأمن إلى حل سلمي لإنهاء هذه المعاناة.

ولفت إلى أن المجلس النرويجي للاجئين ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وجميع المنظمات الإغاثية، تطالب بإطلاق سراح الأسرى ولكن ليس بهذا الأسلوب الدموي في النصيرات، مضيفا أنه "حال إرادة إسرائيل خروج الأسرى بشكل سلمي فيجب أن تسلك طريق الدبلوماسية".

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت - سابقا - أنها تريد من مجلس الأمن الدولي أن يتبنى مشروع قرار يدعم اقتراحا قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 31 مايو الماضي، لإنهاء القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.. ووزعت الولايات المتحدة الأمريكية مسودة نص مشروع القرار من صفحة واحدة على المجلس المؤلف من 15 عضوا.