إندونيسيا تعرب عن استعدادها لاستقبال ألف طالب من "غزة" للدراسة في البلاد

قال رئيس إندونيسيا المنتخب برابوو سوبيانتو إن الحكومة مستعدة لاستضافة ألف طالب فلسطيني من قطاع "غزة" للدراسة في المدارس الإسلامية الداخلية في مقاطعة "جاوة الشرقية".

وقال سوبيانتو -الذي يشغل منصب وزير الدفاع حاليا - إن المقترح قدمته حاكمة "جاوة الشرقية" خفيفة إندار باراوانسا، وسيوضع أمام رئيس البلاد الحالي جوكو ويدودو.. وأكدت باراوانسا أن العديد من جامعات المقاطعة مستعدة أيضا لتقديم منح دراسية للطلاب الفلسطينيين، وذلك حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الإثنين/.

وتابع سوبيانتو أن مسؤولين عديدين في مقاطعة "جاوة الغربية" أعربوا أيضا عن استعدادهم لاستقبال لاجئين من غزة بالمدارس الداخلية وتقديم منح دراسية لهم، مضيفا أنه سينسق مع الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من قادة الدول كيفية تنفيذ هذه المقترحات.

وأضافت الشبكة أن الحكومة الإندونيسية تخطط أيضا لنقل أكثر من ألف من المصابين في قطاع "غزة" لتلقي العلاج في مستشفيات إندونيسيا.