أمين عام رابطة العالم الإسلامي يشيد بإسهامات ندوة الحج العملية لخدمة ضيوف الرحمن

أشاد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بإسهامات ندوة الحج العملية في خدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أنها أمضت عمرا حافلا بالتجدد والعطاء.

وقال العيسى - في كلمته خلال انطلاق أعمال ندوة الحج الكبري في نسختها ال 48 بمكة المكرمة، التي أوردتها قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الاثنين - إن الرخص الشرعية من محاسن تشريعنا الإسلامي وخصائصه وهي فيما يرجح من التعريفات الحكم الشرعي الذي انتقل عن أصله التشريعي إلى تشريع آخر راعى ظرفية معينة للمكلف.

وأضاف أنه قد بلغت خاصية التشريع الإسلامي في هذا أن أوصلت بعض الرخص إلى درجة الوجوب مع أهمية اليقظة للفرق بين حقيقة التخفيف والتيسير وخداع النفس والشيطان بافتعال واختلاق ذلك من خلال نسج فتاوى على مقاس طالبيها.

وبخصوص الأنظمة المرعية، أكد العيسى أنها واجبة الرعاية لأنها صادرة عن ولي الأمر ولا يسع من وجهت إليه إلا السمع والطاعة لها، منبها إلى أن فتح باب التساهل في هذا الشأن المهم لا حد لتبعاته ولا حد لمخاطره.

وقال إن الله من على المملكة من القدرة والتمكين لضبط أمن الحج ضمانا لسكينته واضطلاعا بكامل مسئوليته، مضيفا أنه لا حرص على الحجيج كحرص من أُنيطت بهم مسئولية الحج وكان نجاحه شهادة استبهار على هذا الاستحقاق الإسلامي الكبير.