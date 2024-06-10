رئيس وزراء الهند يعرب عن شكره وامتنانه لقادة العالم لتهنئته بالفوز بولاية ثالثة

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الإثنين، عن شكره وامتنانه للعديد من قادة العالم على تهنئتهم له بعد فوزه بولاية ثالثة على التوالي وتشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات العامة الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وقال رئيس الوزراء الهندي - حسب ما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن "الهند تتطلع إلى العمل مع كندا على أساس التفاهم المتبادل والاحترام"؛ وذلك ردا على تهنئة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، له في منشور على منصة "إكس" تويتر سابقا.

كما أعرب عن خالص شكره لرئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، على تهنئته، معربا عن تطلع نيودلهي إلى مواصلة توسيع العلاقات والعمل مع /هلسنكي/ من أجل تحقيق الصالح العام ورفاهية الشعبين.

وتقدم مودي، بالشكر والتقدير لرئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب، مؤكدا أهمية استمرار الشراكة الوثيقة بين البلدين خلال فترة ولايته الثالثة.

من جانبه، هنأ الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، رئيس الوزراء الهندي على فوزه في الانتخابات، مؤكدا على التطلعات المشتركة بين أفريقيا والهند.

وسلط مودي، الضوء على الشراكة القوية بين الجانبين وأهمية أن يصبح الاتحاد الأفريقي عضوا دائما في مجموعة العشرين خلال رئاسة الهند لها.

وكان ناريندرا مودي، قد أدي يوم أمس /الأحد/ اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الهندية لولاية ثالثة على التوالي.

ويعد مودي هو ثاني رئيس وزراء في تاريخ الهند يتولى المنصب لثلاث فترات متتالية بعد رئيس الوزراء الأسبق جواهر لال نهرو، الذي فاز في الانتخابات العامة في الأعوام 1952 و1957 و1962.