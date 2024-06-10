مصرع سائق تروسيكل أمام صوامع طامية بالفيوم

لقي سائق مصرعه من كفر عميره بمركز طامية في محافظة الفيوم، إثر تعرضه لحادث انقلاب تروسيكل كان يستقله أمام صوامع القمح بمركز طاميه وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده ورود إشارة من مستشفى طامية المركزي بوصول شاب ، يدعى "صاوي طه صاوي " 34 سنة جثة هامدة متأثراً بجراحة.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة الرائد محمد عشري رئيس المباحث والنقيب حسام عبد السميع معاون مباحث المركز رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين أنه أثناء نقله أدوات صحية لأحد الأشخاص وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيده أدى إلى فقدانه السيطرة على الدراجة النارية فانجرفت عن مسارها الصحيح اسفر عن انقلاب الدراجة بالترعة ونتج عن ذلك وفاة الشاب "صاوي" سائق التروسيكل.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق ،وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي صرحت بتسليم الجثمان لذوية ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه ومباشرة التحقيق.