القصير يوجه بتوعية المزراعين لتخفيف تأثير الحرارة الشديدة على المحاصيل

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجيهات إلى كل قيادات الوزارة المعنية بضرورة التواجد الميداني مع المزارعين وتكثيف التوعية والتوصيات والارشادات الفنية حول كيفية التعامل مع الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد حاليا وذلك للحد من تأثيرها على المحاصيل الزراعية.

وقال القصير: انه نظرا للظروف المناخية الطارئة وارتفاع درجات الحرارة يرجى الاسراع من المختصين فى اصدار توصيات عاجلة تعمم على كل وسائل الاعلام والمزارعين وقناة وزارة الزراعة(مصر الزراعية) وغيرها لتوضيح الاجراءات والتوصيات الاحترازية الواجب اتخاذها فى التعامل مع المحاصيل والتجهيزات والمخصبات او المعاملة الكيماوية المطلوبة والمكافحة وتوقيتات الرى المناسبة وكل مايرتبط بهذا الامر لكل المحاصيل فى هذا التوقيت مؤكدا على رئيس مركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والمعاهد المختصة كل فيما يخصه ومركز المناخ الزراعى وقطاع الخدمات والمتابعة ومديريات الزراعة والارشاد الزراعي.

كما وجه القصير كل من هيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية وكذلك معاهد صحة الحيوان والإنتاج الحيوانى والتناسليات الحيوانية والامصال واللقاحات البيطرية وكل الإدارات المعنية بالثروة الحيوانية والداجنة القيام بدروهم كل فيما يخصه بإصدار التوصيات الفنية اللازمة للمربين والمزارعين وكذلك اصحاب المزارع من اجل حماية المواشي والدواجن في ظل هذه الظروف وتخفيف تأثير موجة الطقس الحار على الثروة الحيوانية والداجنة.