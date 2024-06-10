في اجتماع استمر 4 ساعات.. هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين تلتقي رؤساء النقابات الفرعية

أكد المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين حرصه وهيئة مكتب النقابة العامة على دعم النقابات الفرعية وتطويرها وتذليل أية عقبات تواجهها، وقال: "نعمل كفريق واحد هدفه الصالح العام للمهنة والمهندسين".

وأضاف: "لا نتدخل في إدارة النقابات الفرعية ولا نتغول على صلاحيات مجالسها، ونتعاون جميعا في الحفاظ على أموال المهندسين واستثمار أصول النقابة على الوجه الأكمل".

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته هيئة مكتب النقابة العامة مع رؤساء النقابات الفرعية، وشارك فيه الدكتور المهندس هشام سعودي والدكتور المهندس أحمد البدوي سيد – وكيلا النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والدكتور مهندس معتز طلبة – أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار-الأمين العام المساعد، والدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد.

استمر الاجتماع لأكثر من 4 ساعات، وتم خلاله مناقشة جميع التحديات التي تواجه النقابات الفرعية، وطرح كافة الرؤى والمقترحات لحلها وسبل تطوير العمل بالنقابات ونواديها وكافة مشروعاتها.

وقال الدكتور المهندس هشام سعودي: "هدفنا التوافق والتعاون والعمل كوحدة واحدة، في إطار علاقة تكاملية بشفافية تامة".

وأشار الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد، إلى أهمية عقد لقاءات مباشرة بين هيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء النقابات الفرعية بما يحقق نتائج إيجابية لصالح جموع المهندسين.

فيما أكد المهندس محمود عرفات احترامه الكامل لكل الجهود التي يبذلها قيادات النقابات الفرعية، وقال: "مسئولياتنا دعم النقابات الفرعية وتأهيلها لتقديم خدمات متميزة في كل المجالات".

واستعرض الدكتور المهندس معتز طلبة عدة مقترحات لزيادة إيرادات الدمغة الهندسية وتحقيق أفضل استثمار لأصول النقابة العامة والنقابات الفرعية.

في نهاية الاجتماع قدم رؤساء النقابات الفرعية الشكر لهيئة مكتب النقابة على عقد هذا الاجتماع المثمر والذي يعكس مدى اهتمامها بحل المشاكل التي تواجه النقابات الفرعية، وهو ما ينعكس إيجابيا على تقديم أفضل الخدمات للمهندسين.