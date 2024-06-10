جامعة عين شمس تستقبل وفدا من وزراء التعليم الأفارقة

استقبلت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نيابة عن محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، وفداً من وزراء التعليم الأفارقة يضم أنجيلي ماكومبو نوتومبا، نائبة الأمين التنفيذي للتكامل الإقليمي للمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي SADC ، لويزا ماريا جريلو، وزيرة التعليم في أنجولا ، نتوي رابابا، وزير التعليم في ليسوتو ، إستر آنا نغيبوندوكا، وزيرة التعليم والفنون والثقافة في ناميبيا ، نوريانا مونيكو ، السكرتيرة الدائمة لوزارة التربية والتعليم في زامبيا، مندوبة الوزير.



تأتي الزيارة في إطار التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعاون الدولي مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والمتمثلة في برنامج الغذاء العالمي لمنطقة دول جنوب افريقيا من مجموعة التنمية لمنطقة جنوب افريقيا (سادك - SADC) .

حيث تهدف الزيارة إلى التعرف على التجربة المصرية في مجال التعليم الرقمي، بما يساهم في تبادل المعرفة ودعم التعلم بين الأقران وذلك بهدف تطوير دول مجموعة سادك لنظمهم التعليمية الرقمية على غرار التجربة المصرية المميزة في هذا المجال.

شهد اللقاء من جامعة عين شمس شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، مني عبدالعال الزاهري مدير مركز استراتيجيات وبحوث التعليم ، إسلام حجازي مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات ، رشا إسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث ، داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني ، وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الإبتكار ورياده الاعمال ، أحمد العوضي مدير مركز التميز للاستدامة.

وفي كلمتها خلال اللقاء أشارت فاروق إلي تاريخ جامعة عين شمس العريق وكونها إحدى مؤسسات التعليم العالي الرائدة في مصر، مستعرضة تصنيف الجامعة عالميا حيث حصلت الجامعة على المرتبة 592 على مستوى العالم، والـ 16 على مستوى إفريقيا، والثالثة على مستوى الجامعات المصرية، وفقًا للإعلان الأخير لـ QS، مؤكدة علي التزام جامعة عين شمس بالسعي لتحقيق التميز في التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية بفضل تاريخها الغني الذي يمتد لأكثر من سبعة عقود، حيث سعت الجامعة باستمرار إلى خلق بيئة تعزز النمو الفكري والابتكار والتفاهم العالمي.

كما قدمت مني عبدالعال الزاهري مدير مركز استراتيجيات وبحوث التعليم،، عرض تقديمي تناولت خلاله الجامعة وكلياتها وعدد الطلاب المصريين والوافدين ، وموقع الجامعة في التصنيفات العالمية حيث تعتبر الجامعة ضمن أفضل 2% علي مستوى العالم ،والكليات الحاصلة علي الإعتماد الدولي مثل الصيدلة وطب الأسنان، إلي جانب البرامج المعتمدة دوليا بكليات الهندسة ، الحاسبات والمعلومات ، الحقوق و التجارة، كما ألقت الضوء على الشراكات الدولية للجامعة والشهادات المزدوجة التى تمنحها الجامعة بالتعاون مع كبري الجامعات العالمية.

أيضا قدمت منى عبد العال الزاهرى نبذة عن جهود جامعة عين شمس في التحول الرقمي ومنصات الجامعة التعليمية ومن بينها منصة جامعة عين شمس للتعلم الإلكتروني ASU2Learn ،ومنصة جامعة عين شمس للتقييم الإلكتروني ASU2Test ، مشيرة إلى دور هذه المنصات في تقديم تجربة تعليمية متميزة ومتكاملة لكل الطلاب في مختلف المراحل منذ المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وكذلك طلاب التعليم المدمج.

كما أكدت على أن جامعة عين شمس حرصت منذ سنوات على تطوير المناهج وطرق التعلم وهو ما انعكس على تطوير مهارات المستقبل لدى طلاب الجامعة اعتماداً على أساليب دمج تطبيقات افتراضية وأدوات تعليمية تساعد في عملية التعلم عن بعد والذي ظهر جلياً خلال جائحة كورونا التي ساعدت فى تطوير وسائل التعلم عن بعد واستخدام التكنولوجيا الحديثة والوسائل التقنية فى استمرار العملية التعليمية بشكل أفضل.