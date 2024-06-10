رئيس جامعة المنوفية يهنئ المحافظ والأهالي بالعيد القومى ١١٨ للمحافظة

التقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم الاثنين، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة الي المحافظ وجميع القيادات التنفيذية ومواطني المحافظة بمناسبة الإحتفال السنوى بالعيد القومى١١٨ لمحافظة المنوفية الذي تحتفل به المحافظة يوم ١٣ يونيو من كل عام "ذكرى حادثة دنشواى"، تلك الملحمة التي جسدت بطولة وتضحيات أهالى المنوفية ضد الاحتلال الإنجليزي، والتى تعد مثالاً للعزة والكرامة والوطنية.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الجامعة بما تشهده المحافظة هذه الفترة من تطور وتنمية على كافة المستويات، مثمنا جهود محافظ المنوفية وخطته الطموحة لتطوير جميع المناطق بالمحافظة والمرافق والبنية التحتية، وأعمال الرصف والكبارى وتمهيد الطرق، والنهوض بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الكثير من الإنجازات الهامة بالمحافظة.

وأكد القاصد أن هناك تعاون دائم ومثمر بين الجامعة والمحافظة فى شتى المجالات لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، والعمل فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة لجميع المحافظات وتحقيق رؤية مصر المستقبلية ، وأهداف الجمهورية الجديدة ، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقائد مسيرة التنمية الشاملة.

كما بحثا رئيس الجامعة والمحافظ أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة في المرحلة القادمة للنهوض بالمحافظة ،وتم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

ومن جانبه رحب اللواء إبراهيم أبوليمون بالدكتور أحمد القاصد، معربا عن سعادته بهذه الزيارة ومؤكدا على أهمية الدور الرائد والمميز للجامعة كونها صرح كبير من صروح التعليم ومنارة بقلب الدلتا وشريكًا فاعلًا في خطط التنمية بالمحافظة، مشيرا إلى استمرار التعاون لدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير المجتمع لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مشيراً إلى أن الدولة المصرية قد حققت الكثير من الإنجازات والتقدم في جميع المجالات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.