طلب إحاطة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة.

وقالت فاطمة سليم في طلب الإحاطة، تلقيت خلال الأيام الماضية، عددًا كبيرًا من شكاوى أولياء الأمور، بشأن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بقيام المدارس الخاصة بزيادة المصروفات الدراسية بنسبة 100%؜.

وتابعت، يأتي ذلك في ظل عدم وجود أي قرارات رسمية بشأن إقرار زيادة في المصرفات الدراسية، بخلاف نسبة الـ 10 في المائة المقررة سنويا، وفقا لكتاب دوري يصدر من وزارة التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسي جديد بنسب شرائح الزيادة المقررة لمصروفات المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

وأضافت فاطمة سليم ، كما أن الشكاوى تضمنت مطالبات المدارس الخاصة لهم، بدفع كامل المصروفات قبل بداية العام الدراسي، لاسيما في الصفوف الأولي، رغم وجود قواعد لتقسيط المصروفات على مدار العام الدراسي.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة استيضاح ذلك الأمر من جانب وزارة التربية والتعليم وتحديد وسائل الرقابة علي المدارس الخاصة، لضمان الالتزام بقواعد سداد المصروفات الدراسية.