محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات اليوم الأول للثانوية العامة| صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، امتحانات الثانوية العامة بمدارس أم المؤمنين الثانوية بنات ومدرسة الثانوية بنين بمدينة بنها والشهيد خالد المغربي الثانوية وعبد الحميد حسن التجريبية.

رافقه خلال الجولة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ.

وتابع محافظ القليوبية، سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والتي انطلقت اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 ومستمرة حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ومؤكداً على ضرورة تجهيز اللجان أمام الطلاب لأداء الإمتحانات في جو من الهدوء والإنضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وإنتظام إمتحانات الثانوية العامة.

وأكد محافظ القليوبية، ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن و الصحة والتموين ورؤساء المراكز والمدن كل فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.

واطمأن محافظ القليوبية، على جاهزية الإستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتتم الإمتحانات في جو من الهدوء والسهولة على أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.

ومن جانبها أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة القليوبية بلغ (48541)، ويؤدون امتحاناتهم أمام 105 لجنة عامة (منهم لجنة للمكفوفين ولجنة لـ Stem) في 12 إدارة تعليمية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024. وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية. 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية. 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية. 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي). 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى. 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا. 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي). 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة). 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي). 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم. جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

جولة محافظ القليوبية

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