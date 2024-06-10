قيادي بحماس: نتعامل بإيجابية مع أي مبادرة لإنهاء الحرب في غزة

قال سامي أبو زهري، القيادي بحركة حماس، اليوم الاثنين، إن حركة حماس مستعدة للتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة تضمن إنهاء الحرب.

وأضاف "أبو زهري": "نطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال لوقف العدوان على غزة"، بحسب وكالة "رويترز".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.