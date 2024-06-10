"وزير الحج والعمرة": المملكة تواصل جهودها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة حرص المملكة العربية السعودية على مواصلة جهودها لخدمة ضيوف الرحمن بكل تفان وإخلاص خلال موسم الحج.

وقال الربيعة، في كلمته خلال انطلاق أعمال ندوة الحج الكبري في نسختها الـ48 بمكة المكرمة - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية)، اليوم /الاثنين/ - إن جهود الأجهزة الأمنية والخدمية لخدمة ضيوف الرحمن تتضافر بشكل كبير لتيسير الإجراءات للحجاج، فضلا عن قيامهم بتوعية الحجاج باتباع الأنظمة والتعليمات والتي كان أبرزها الحملة الأمنية للتوعية بخطورة أنظمه وتعليمات الحج والحملات الوهمية وممارسات الاحتيال الإلكتروني في اكثر من 20 دولة حول العالم.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية، أطلقت الحملة الوطنية التوعوية التي حملت عنوان (لا حج بلا تصريح) بقيادة وزارة الداخلية وكل الشركاء في منظومة خدمة ضيوف الرحمن للتوعية بالأنظمة والتعليمات المنظمة للحج مما يمكن الحجاج من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة".

وانطلقت أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ 48 بعنوان "مراعاة الرخص الشرعية والتقيد بالأنظمة المرعية في شعيرة الحج"، صباح اليوم برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أكثر من 500 محاضر ومشارك من أصحاب العلماء ومفكري العالم الإسلامي بهدف توحيد الجهود وتجويدها في توعية الحجاج بأوجه التيسير في أداء شعيرة الحج.

