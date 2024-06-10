الثانوية العامة 2024.. غياب 7 طلاب عن أول أيام الامتحانات بالوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، غياب 7 طلاب في أول يوم من امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة من إجمالي 1783 طالب وطالبة وحضر الامتحان 1776 طالب وطالبة.

أكد وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، انعقاد غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم منذ الصباح الباكر بحضور جميع المعنيين، لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة مع تواصل لحظي ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس و تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل.

فيما استقبلت 11 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس نحو 1825 طالب وطالبة لأداء الامتحانات وسط إجراءات تأمينية مشددة والتزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها.

واطمأن سيد ،على انتظام دخول الطلاب بجميع الادارات التعليمية للجان سير الامتحانات لأداء امتحان مادتي التربية الدينية بالفترة الأولى والتربية الوطنية بالفترة الثانية (مواد غير مضافة للمجموع).

وأشاد وكيل التعليم بالمحافظة بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات المعنية من أجل سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن أي قلق أو توتر.

ووزعت محافظة الوادي الجديد مياه معدنية وعصائر علي طلاب الثانوية العامة داخل وأمام اللجان التي انطلقت اليوم الاثنين نظرًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها كافة مدن المحافظة، وتوفير سبل الراحة للطلاب.

وأكدت محافظة الوادي الجديد في بيان لها، أن رؤساء المراكز والقرى قاموا بتوزيع المياه والعصائر المثلجة على الطلاب أمام كافة اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة إضافة إلى القائمين على تنظيم اللجان، و أفراد الطاقم الطبي، والدفاع المدني، والأهالي المنتظرين لأبنائهم خارج اللجان.

من جانبه تابع وكيل التعليم بالمحافظة المهندس سيد عبد العزيز انتظام الطلاب باللجان لأداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية على فترتين حيث بدأت الفترة الأولى الساعة 9 ولمدة ساعة ونصف لأداء امتحان التربية الدينية فيما تبدأ الفترة الثانية الساعة 11 وحتى الساعة 12.30 ظهر اليوم لأداء امتحان التربية الوطنية (مواد غير مضافة للمجموع) في أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023_2024م ، مشددا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة أمام الطلبة لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن أي قلق أو توتر.

ووفرت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مبردات مياه ومراوح داخل اللجان لراحة الطلاب خلال أداء الامتحانات.

حيث يؤدي طلاب الوادي الجديد الامتحانات أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طالبا وطالبة منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، بإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و 29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

كما أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم 165 طالبا وطالبة منهم 16 أدبي و132 علمي علوم و17 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية تضم 75 طالبا وطالبة منهم 12 أدبي و60 علمي علوم و3 طلاب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية تضم 95 طالبا وطالبة منهم 30 أدبي و 64 علمي علوم و 1 طالب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة أيضا بالمركز.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024. وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية. 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى. 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.