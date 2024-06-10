4 خطوات في حال فقد كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” انه فى حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع لابد من إتباع بعض الخطوات كالآتى..

إذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة عليك اتباع بعض التعليمات التالية..

1-التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2-صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3-صورة من بطاقة الرقم القومي والاصل للاطلاع عليها.

وبالنسبة للمستأجر

4- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له، بالإضافة الي صوره من التوكيل والأصل للإطلاع، كما يجب ايضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار .

وبعد استكمال تلك الاجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.