طلاب التربية الفنية بجامعة حلوان يبدعون فيلما تسجيليا تثقيفيا عن المتحف الزراعي المصري

أبدع طلاب الفرقة الخامسة شعبة التثقيف بالفن للتدريب الميدانى بكلية التربية الفنية جامعة حلوان بعمل فيلم تسجيلي تثقيفي عن المتحف الزراعي المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور أحمد حاتم عميد الكلية وإشراف الدكتور إيهاب أديب.

ويعد المتحف الزراعي المصري هو نافذة للأجيال لمعرفة حضارة مصر الزراعية، أنشأه الملك فؤاد لتوثيق ذاكرة مصر الزراعية. ويضم عدة متاحف منفصلة مثل متحف الزراعة المصرية القديمة، والمتحف الروماني اليوناني، ومتحف المقتنيات التراثية، ومتحف البهو العربي السوري، ومتحف الصداقة المصرية الصينية، ومتحف القطن، ومتحف المجموعات العلمية.

وقد عمل الطلاب بجد طوال فترة التدريب على توثيق محتويات كل قاعة بالصوت والصورة، مما دفع إدارة المتحف لعرض مقاطع من الفيلم على شاشات داخل القاعات لتثقيف الجمهور بتاريخ وتعريف كل قطعة داخل المتحف.

وتوجه الطلاب بالشكر لإدارة المتحف على الدعم الذي تم تقديمه طول فترة التدريب والدعم المعلوماتي لإخراج الفيلم فى صورته النهائية، والذي سيتم عرضه رسميًا في قاعة السينما بالمتحف غدا الثلاثاء 11 يونيو في تمام الساعة 12 ظهرًا.

وتكون فريق العمل من: رنيم عامر، زياد وليد، سهير علي، شمس شريف، شيماء سامي، عمرو محمود، مريم عماد، مي ايمن، منة الله كمال، كريستين ميلاد، ندي حمدي، نورهان علاء.



